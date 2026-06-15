Durch unzählige Gewässer ist Andreas Waschburger schon geschwommen. Dabei hat er zahlreiche Medaillen gesammelt. Jetzt hat er ein ganz besonderes Rennen absolviert - und das ganz besonders schnell.

New York (dpa) – Der saarländische Extremschwimmer Andreas Waschburger ist in Rekordzeit einmal um Manhattan herumgeschwommen. Der 39-Jährige habe die rund 46 Kilometer des «20 Bridges Swim» unter 20 Brücken hindurch in den frühen Morgenstunden in rund 5 Stunden und 32 Minuten zurückgelegt, teilten sein Management und der New Yorker Freiwasserverband mit. Damit habe er den bisherigen Rekord von rund 5 Stunden und 34 Minuten geknackt, den der Mexikaner David Olvera erst im vergangenen Jahr aufgestellt hatte.

Gleichzeitig setzte sich Waschburger damit auch an die Spitze der bislang schnellsten Schwimmer der sogenannten Triple Crown: Neben dem «20 Bridges Swim» muss man dafür den Ärmelkanal zwischen Frankreich und England und den Catalina Channel zwischen Catalina Island und dem kalifornischen Festland durchschwommen haben. Waschburger schaffte all das in einer Gesamtzeit von rund 20 Stunden und 15 Minuten – schneller als jeder andere Schwimmer in der Geschichte der Wettbewerbe.

«Heute ist alles aufgegangen», sagte der Saarländer, der in seiner Karriere bereits in unterschiedlichen Disziplinen zahlreiche Medaillen gewonnen und an den Olympischen Spielen 2012 in London teilgenommen hat, nach seiner Umrundung von Manhattan. «Dass dabei gleich zwei Rekorde herausgekommen sind, macht diesen Erfolg für mich besonders.»