Vor gut einem halben Jahr wurde Philip Hoffmann für die CDU neu in den Bundestag gewählt, jetzt übernimmt er den Vorsitz einer Parlamentariergruppe.

Saarlouis/Berlin (dpa/lrs) – Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philip Hoffmann aus dem Wahlkreis Saarlouis ist zum Vorsitzenden der Parlamentariergruppe Belgien-Luxemburg gewählt worden. «Als jemand, der in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion aufgewachsen ist, durch sein Studium enge Verbindungen nach Belgien hat und viele Jahre beruflich in Luxemburg tätig war, weiß ich um das große Potenzial dieser Region für die europäische Zusammenarbeit», teilte der 36-Jährige mit.

Der 36-Jährige hatte nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann Volks- und Betriebswirtschaft in Luxemburg, Frankreich, Belgien und den USA studiert und war über neun Jahre in der Fondsbranche in Luxemburg tätig.

«Starke Partnerschaften mit unseren europäischen Nachbarn sind aktuell wichtiger denn je», so Hoffmann. Daher freue er sich sehr darauf, als Vorsitzender der Parlamentariergruppe aktiv an der Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Belgien und Luxemburg zu arbeiten und den engen Austausch mit den Abgeordneten aus den belgischen und luxemburgischen Parlamenten zu fördern.

Hoffmann folgt auf Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der die Parlamentariergruppe seit 2014 leitete.

Bundestagsabgeordneter Philip Hoffmann