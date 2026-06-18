Wer hat den Super-6-Treffer gelandet? 100.000 Euro warten auf einen anonymen Glückspilz aus dem Saarland. Die Spielquittung könnte jetzt Gold wert sein.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Saarländer oder eine Saarländerin hat 100.000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6 gewonnen. Die Person habe den Tipp anonym im Regionalverband Saarbrücken abgegeben, teilte Saartoto mit. Daher sei aktuell noch unbekannt, wer der Gewinner ist. Teilgenommen habe die Person mit einem Eurojackpot-Spielschein an den Ziehungen vom 16. bis 20. Juni 2026. Der Spieleinsatz betrug 10,25 Euro.

Der Glückspilz müsse nun seine Spielquittung in einer Annahmestelle oder auf der Homepage von Saartoto auf den Gewinn überprüfen. Anschließend müsse er oder sie sich bei Saartoto in der Saaruferstraße in Saarbrücken melden, hieß es.