Der 1. FC Saarbrücken setzt im Abstiegskampf der 3. Liga auf frische Kräfte. Trainer Luginger muss gehen. Für ihn übernimmt Argirios Giannikis. Zudem kommt ein neuer Sportvorstand.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat auf die anhaltende Krise reagiert und seine sportliche Führung neu aufgestellt. Der vom Abstieg bedrohte Tabellen-16. hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Jürgen Luginger getrennt und Argirios Giannikis als Nachfolger verpflichtet. Zudem präsentierten die Saarländer Markus Thiele als neuen Sportvorstand.

Der 58 Jahre alte Luginger hatte das Amt erst Ende November von Alois Schwarz übernommen, konnte die sportliche Talfahrt mit nur vier Punkte aus acht Spielen aber nicht stoppen. Mittlerweile sind die Saarländer seit 16 Partien sieglos und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Giannikis, der zuletzt bis Januar 2025 beim Ligarivalen TSV 1860 München arbeitete, soll die Saarländer nun vor dem drohenden Absturz in die Regionalliga retten. «Ich freue mich auf die Herausforderung und bin mir der Verantwortung bewusst. Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir diese schwierige Situation meistern. Davon bin ich 100-prozentig überzeugt», sagte der 45-Jährige.

Thiele soll Verein fit für die Zukunft machen

Dazu soll auch der neue Sportvorstand Markus Thiele beitragen. Der 44-Jährige war zuletzt bis November des Vorjahres als Geschäftsführer beim SSV Ulm tätig. Zuvor arbeitete er beim FC Hansa Rostock und VfR Aalen.

«Markus Thiele hat in seinen bisherigen Funktionen gezeigt, dass er sportliche Verantwortung übernehmen und Teams erfolgreich entwickeln kann. Seine Stationen stehen für Aufstiege und klare sportliche Konzepte. Uns war wichtig, diese Erfahrung jetzt zu nutzen, um die anstehenden Kaderentscheidungen konsequent und zielgerichtet zu treffen», begründete Saarbrückens Aufsichtsratschef Daniel Hager die Verpflichtung.