Saarbrückens Torjäger Brünker in Rostock vor Comeback

Nach knapp zwei Monaten Verletzungspause steht Kai Brünker wieder im Kader des 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer wollen im hohen Norden zurück in die Erfolgsspurt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saarbrückens Torjäger Kai Brünker steht im Drittliga-Spitzenspiel bei Hansa Rostock vor seinem Comeback. «Er wird mit im Flieger sitzen. Kai tut vom Typ her der Mannschaft gut. Er ist noch keine Option für die Startelf, kann eine Mannschaft nach einer Einwechslung mitreißen», sagte Coach Rüdiger Ziehl vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) in Rostock.

Brünker, der erst unter der Woche seinen Vertrag beim FCS verlängert hatte, fehlte dem Tabellen-Dritten seit Ende Januar. Im Training hatte sich der 30-Jährige einen doppelten Kieferbruch zugezogen. «Ich habe jetzt eine Woche mittrainiert und konnte auch schon wieder in Zweikämpfe gehen. Ich freue mich, wieder bei der Mannschaft zu sein», sagte Brünker.

Ziehl: kein «Do-or-die-Spiel»

Das Spiel im Norden wollen die Saarländer nutzen, um nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zu kommen und weiter im Aufstiegskampf mitreden zu können. «Jeder weiß um die Bedeutung des Spiels. Jeder wird gierig sein und will gewinnen», sagte Ziehl, der auf den gesperrten Calogero Rizutto und den angeschlagenen Sebastian Vasiliadis verzichten muss.

Als ein «Do-or-die-Spiel» sieht Ziehl die Begegnung in Rostock aber nicht. «Wir müssen das Spiel nicht überhöhen und trotzdem auch nicht kleinreden. Aber im schlechtesten Fall sind wir zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz – bei noch genügend Spielen und zu vergebenden Punkten», sagte der 47-Jährige. Die Tabellensituation sei auch nach dem Spieltag weiterhin offen.