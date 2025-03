Saarbrücken verliert Spitzenspiel in Bielefeld

Der 1. FC Saarbrücken kassiert im Aufstiegsrennen eine Niederlage in Bielefeld. Dennoch verteidigt der FCS seinen Aufstiegsplatz.

Bielefeld (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat einen Dämpfer im Aufstiegskampf der 3. Liga erlitten. Die Saarländer verloren das Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld mit 1:3 (1:2). Dennoch behauptete die Elf von Rüdiger Ziehl mit 50 Punkten ihren zweiten Tabellenplatz, da Verfolger Energie Cottbus nur Remis spielte.

Tim Civeja (5. Minute) traf früh für die Gäste, doch Julian Kania (8./26.) mit einem Doppelpack und Felix Hagmann (84.) drehten die Partie auf der Bielefelder Alm zugunsten der Hausherren, die als Vierter bis auf vier Zähler an den FCS heranrückten.

Civejas früher Treffer umgehend gekontert

Die Saarländer sahen sich gleich zu Beginn druckvoll agierenden Hausherren gegenüber. Doch dank einer schönen Kombination über Sebastian Vasiliadis, Florian Krüger und Maurice Multhaup verwertete Civeja gleich die erste Möglichkeit zur frühen Führung. Ein abgefälschter Schuss sorgte jedoch postwendend für den Ausgleich.

Bielefeld blieb am Drücker, Saarbrücken verlegte sich auf Konter. Die konnten aber nicht genutzt werden. Ganz im Gegensatz zu den Arminen, die auch in der Folge das aktivere Team blieben und weitere Chancen hatten. Vom FCS kam insgesamt zu wenig. Die eingewechselten Patrick Schmidt und Elijah Krahn vergaben in der Schlussphase den Ausgleich, ehe Bielefeld alles klarmachte.