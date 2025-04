Saarbrücken (dpa/lrs) – Auch im vierten Spiel nacheinander hat der 1. FC Saarbrücken nicht gewinnen können und damit erneut wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen eingebüßt. Nach zuletzt zwei Niederlagen und einem Unentschieden trennten sich die Saarländer vom VfL Osnabrück 1:1 (1:0). Dadurch verpassten sie den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und drohen am Ende des Spieltages sogar vom Relegationsplatz drei zu rutschen.

Maurice Multhaup (29. Minute) brachte die Hausherren im Ludwigspark kurz vor der Pause in Führung. Der Ausgleich von Jannik Müller (65.) kam etwas überraschend. Beim FCS feierte Stürmer Kai Brünker nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Dieses krönte er in der Nachspielzeit fast mit dem Siegtor, scheiterte jedoch am Osnabrücker Torwart.

Saarbrücken lässt Chancen und Punkte liegen

Brünkers Teamkollegen waren zunächst nicht so gut ins Spiel gekommen wie die Gäste. Doch sie schafften es mit der Zeit, mehr Zugriff zu bekommen und drängten die stark nachlassenden Osnabrücker mehr und mehr zurück. Die Überlegenheit sorgte schließlich auch für die verdiente Führung durch Multhaup, der von einem Missverständnis in der Gäste-Abwehr profitierte.

Mit dem knappen Vorsprung ging es nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit in die Pause. Aus der kam der VfL mit mehr Schwung und drängte die Saarländer tief in die eigene Hälfte zurück. Dennoch hatten die Hausherren die erste gute Chance. Der Schuss von Stefan Feiertag wurde aber geblockt. Lasse Wilhelm und Kasim Rabihic scheiterten ebenfalls in aussichtsreichen Positionen. Das rächte sich. Nach einer Ecke glich der VfL aus.