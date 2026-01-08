Saarbrücken mit höchster Grippe-Impfquote bei Älteren

Saarbrücken liegt beim Grippe-Impfschutz für Ältere vorn – bundesweit liegt die Quote etwas niedriger. Das Robert Koch-Institut empfiehlt weiteren Gruppen die Impfung.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Den höchsten Anteil älterer Menschen mit Grippeschutzimpfung im Saarland hat die Landeshauptstadt. In der Grippesaison 2024/2025 waren es in Saarbrücken 35,3 Prozent der Menschen ab 60, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Dahinter liegt der Landkreis St. Wendel mit einem Anteil von 34,3 Prozent. Bundesweit waren rund 34 Prozent aller Menschen ab 60 Jahren in der Saison 2024/25 gegen Grippe geimpft.

Für die aktuelle Grippesaison 2025/2026 liegen noch keine Daten über Impfquoten vor. Empfohlen wird die Impfung gegen Influenza unter anderem für Menschen ab 60, medizinisches Personal, Schwangere sowie Menschen mit Grunderkrankungen. Je nach Verlauf der Influenza-Wellen sterben nach Angaben des RKI in Deutschland jedes Jahr Hunderte bis mehr als 20.000 Menschen an Grippe.