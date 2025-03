Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen erneut Federn lassen müssen. Nach der Niederlage unter der Woche im Spitzenspiel in Bielefeld kassierten die Saarländer daheim eine überraschende Pleite gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart II. Dadurch verpasste es der FCS, zumindest über Nacht die Tabellenführung zu übernehmen.

Beim 0:2 (0:2) trafen Mirza Catovic (35. Minute) und Mohamed Sankoh (43.) für die Gäste. Ein Dreier gegen das Tabellenkind Stuttgart sollte eigentlich den Endspurt im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg einleiten. Stattdessen droht Saarbrücken, seine gute Ausgangsposition leichtfertig zu verspielen.

Nur kurze Vorbereitung möglich

Vielleicht steckte den Saarbrückern noch die lange Rückreise aus Bielefeld in den Knochen, die erst am frühen Mittwochmorgen geendet hatte. Die Vorbereitung auf Stuttgart begann daher erst am Donnerstag. Entsprechend verhalten starteten die Gastgeber, die allerdings schnell die Spielkontrolle übernahmen.

Stuttgart war dennoch gefährlich. Nach ruhigen 30 Minuten durfte sich FCS-Torwart Phillip Menzel mehrfach auszeichnen. Bei den beiden Toren, die sich angedeutet hatten, war er aber chancenlos. Die Führung der Bundesliga-Reserve der Schwaben war dennoch etwas glücklich.

Schlussoffensive ohne Zählbares

Nach der Pause versuchten die Saarländer alles, um die Begegnung noch für sich zu entscheiden. Doch Stefan Feiertag, Maurice Multhaup mit einem Pfostentreffer, Calogero Rizutto und Tim Civeja vergaben gute Möglichkeiten. Stuttgart blieb dank der nun immer größer werdenden Räume mit Kontern gefährlich.