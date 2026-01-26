Die Lage im Abstiegskampf der 3. Liga spitzt sich für den 1. FC Saarbrücken zu. Der Club muss vorerst auf Kai Brünker und Manuel Zeitz verzichten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss gleich auf zwei wichtige Profis verzichten. Stürmer Kai Brünker fällt wegen einer schweren Prellung sowie einer Überdehnung der Bänder bis auf weiteres aus, wie der FCS bekanntgab.

Zudem fehlt auch Manuel Zeitz laut Mitteilung verletzungsbedingt. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Zerrung in den Adduktoren zu.

Der FCS bleibt in dieser Saison deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Der Traditionsclub steht nach 21 Spieltagen in der 3. Liga auf dem 16. Platz und hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.