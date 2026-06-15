Anton Bäuerle hat schon Zweitliga-Luft geschnuppert. Jetzt soll er dem 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga weiterhelfen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat Linksverteidiger Anton Bäuerle verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom SC Paderborn II zum Fußball-Drittligisten, wie die Saarländer ohne Angaben zur Vertragslaufzeit mitteilten. Der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler wurde von Bayer Leverkusen ausgebildet. Für Paderborns Zweitliga-Mannschaft spielte er viermal.

«Er ist ein offensiver Außenverteidiger mit viel Dynamik nach vorn und er kann fußballerisch Akzente setzen. Außerdem ist er in der Lage, den Konkurrenzkampf zu schüren», sagte Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele.