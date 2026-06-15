Drittliga-Transfer
Saarbrücken holt Linksverteidiger Bäuerle aus Paderborn
Anton Bäuerle
Soll Dampf auf der Außenbahn beim 1. FC Saarbrücken machen: Anton Bäuerle. (Archivbild)
David Inderlied. DPA

Anton Bäuerle hat schon Zweitliga-Luft geschnuppert. Jetzt soll er dem 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga weiterhelfen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat Linksverteidiger Anton Bäuerle verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom SC Paderborn II zum Fußball-Drittligisten, wie die Saarländer ohne Angaben zur Vertragslaufzeit mitteilten. Der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler wurde von Bayer Leverkusen ausgebildet. Für Paderborns Zweitliga-Mannschaft spielte er viermal.

«Er ist ein offensiver Außenverteidiger mit viel Dynamik nach vorn und er kann fußballerisch Akzente setzen. Außerdem ist er in der Lage, den Konkurrenzkampf zu schüren», sagte Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele.

© dpa-infocom, dpa:260615-930-226294/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten