Saarbrücken (dpa/lrs) – Argirios Giannikis hofft die Spieler des 1. FC Saarbrücken mit seiner Leichtigkeit neu motivieren und die Sehnsucht nach dem ersten Sieg seit letztem September erfüllen zu können. «Man hat die Chance, im ersten Spiel in neuer Konstellation diese Serie zu beenden», sagte der 45-Jährige vor dem Drittligaspiel gegen den VfB Stuttgart II am Samstag (14.00 Uhr/Magenta TV). «Ich habe diese Serie nicht, bin daher recht frei. Und diese Leichtigkeit möchte ich auf die Mannschaft übertragen.»

Von seinen ersten Arbeitstagen war er angetan. Entsprechend optimistisch blickt er seinem Debüt entgegen. «Ich bin auf eine offene Mannschaft getroffen, die intakt ist und im Training Gas gegeben hat. Alle sind guten Mutes, dass wir unser Ziel erreichen», sagte der neue Trainer.

Personelle Änderungen erwartbar

Ob und wie groß seine Veränderungen sein werden, ließ er offen. «Wir werden mit einer Formation starten, die die Inhalte schnellstmöglich aufgesogen hat, passend auch zum Gegner», sagte er. «Jeder Trainer hat seinen eigenen Ansatz. Da liegt es in der Natur, dass sich einige Sachen ändern. Wir wollen gewinnen. Ich kann nur bewerten, was ich sehe. Ich will neu starten mit den Jungs», bekräftigte er.

Die Mannschaft selbst hatte der Trainerwechsel von Jürgen Luginger hin zu Giannikis völlig unvorbereitet getroffen. Als Fußballer wisse man aber, wie es im Geschäft laufe. «Daher sollte man als Spieler nicht den Fokus auf Samstag verlieren. Jeder ist Profi genug, um mit Willen und Leidenschaft reinzugehen», sagte Florian Pick. Der Stürmer gab aber zu: «Die zwei Tage waren turbulent.»