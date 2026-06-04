Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten zum Ausstand auf. Am Samstag sollen die Bahnen wieder fahren.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Ausstand bei der Saarbahn geht in eine neue Runde. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft die Beschäftigten zum Streik auf von Freitag 17.00 Uhr bis Samstag 3.15 Uhr.

100 Prozent der Wahlberechtigten hätten bei der Urabstimmung für weitergehende Maßnahmen bei der Saarbahn gestimmt, teilte die Gewerkschaft mit. «Das Ergebnis der Urabstimmung ist ein klares Signal aus dem Betrieb.» Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen.