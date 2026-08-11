Für Mittwoch und Donnerstag sind neue Arbeitsniederlegungen bei der Saarbahn angekündigt. Und auch heute wird noch einmal gestreikt. Fahrgäste müssen mit kurzfristigen Änderungen rechnen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Saarbahn-Streik geht in die nächste Runde. Nachdem die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Streik am heutigen Dienstag um 10 Uhr zunächst beendet hatte, soll bereits ab 12 Uhr erneut gestreikt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wie lange der inzwischen zwölfte Streik dauern soll, ist offen.

Bereits zuvor habe man dem Arbeitgeber Streikaufrufe für Mittwoch und Donnerstag zukommen lassen, so der Sprecher. Die genauen Zeiten sollen kurzfristig mitgeteilt werden. Einen ursprünglich für Montag angekündigten Warnstreik hatte die GDL am Sonntagabend abgesagt.

Für die Saarbahn bleibt damit unklar, ob und wann es an den beiden Tagen zu Ausfällen kommt. Das Unternehmen müsse deshalb flexibel reagieren, hieß es in einer Mitteilung. Je nach Situation könne der reguläre Verkehr der S1 stattfinden oder das Ersatzkonzept mit Bussen werde erneut greifen.