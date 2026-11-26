Seit Jahren fordert der saarländische Rechnungshof vom Land, seinen Schuldenberg abzubauen. Ist das der Regierung gelungen? Das wird sich nun bei der Vorstellung des Jahresberichtes zeigen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Präsidentin des saarländischen Rechnungshofes, Annette Groh, stellt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Saarbrücken den Jahresbericht 2025 vor. In der Vergangenheit hatte der Rechnungshof vom Land immer wieder eine deutliche Reduzierung des Schuldenstandes gefordert. «Ein Schuldenabbau ist unabdingbar, Konsolidierung bleibt notwendig», hatte Groh vor einem Jahr betont.

Zwar konnte das Land damals seine Rekordschulden aus dem Vorjahr um 633 Millionen Euro von knapp 17,3 auf 16,6 Milliarden Euro Ende 2023 senken. Doch zum 31. Dezember 2024 war der Schuldenstand wieder auf 17 Milliarden Euro geklettert.

Jahresberichte des Rechnungshofes des Saarlandes