Der Schuldenstand des Landes steht weiter bei rund 17 Milliarden Euro. Viel zu hoch - sagen die Finanzkontrolleure. Was sie sonst noch kritisieren.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Rechnungshof des Saarlandes mahnt beim Land erneut einen Abbau des Schuldenbergs an. «Wir fordern eine deutliche Schuldenreduzierung», sagte Präsidentin Annette Groh bei der Vorstellung des Jahresberichts 2025. Diese sei «unbedingt notwendig, um eine langfristige Tragfähigkeit des Haushalts zu gewähren».

Der Schuldenstand des Landes liege zwar unter der Rekordverschuldung von 17,3 Milliarden 2022, sei aber weiter «deutlich zu hoch». Ende Dezember 2025 belief er sich demnach auf 17 Milliarden Euro – um 13 Millionen Euro niedriger als Ende 2024. Der Schuldenstand beziehe sich auf Kernhaushalt plus Sondervermögen.

Auch positive Tendenzen

Auch der Stabilitätsrat habe das Saarland zu einer erhöhten Haushaltsdisziplin ermahnt: Mit einem Schuldenstand je Einwohner von 16.823 Euro (2024) stehe das Saarland im Ländervergleich weiter auf dem vorletzten Platz.

Es gebe auch positive Entwicklungen: So habe sich das Saarland bei anderen Kennzahlen, die vom Stabilitätsrat überwacht werden, verbessert, sagte Groh und nannte etwa den Finanzierungssaldo je Einwohner. Auch die Investitionsquote sei weiter gestiegen – auf 10,8 Prozent.

Rechnungshof fordert, Extrahaushalte zu reduzieren

Kritik übte die Rechnungshof-Präsidentin an den Sondervermögen, die mit insgesamt 4,1 Milliarden Euro «weiterhin auf hohem Niveau» seien. Der Bestand habe sich seit 2020 um drei Milliarden Euro erhöht – einschließlich Transformationsfonds.

Beim Transformationsfonds, der dem Umbau der Saarwirtschaft dienen soll, werde ein insgesamt «verzögerter Mittelabfluss» festgestellt. Laut Plan sollten Ende 2024 rund 1,4 Milliarden Euro verbraucht sein. Tatsächlich seien es rund 401 Millionen Euro gewesen. Auch 2025 habe es kaum «Abflüsse» aus dem Transformationsfonds gegeben.

Im Jahresbericht sind auch Ergebnisse mehrerer Prüfverfahren des Rechnungshofes aufgeführt. Hier ein paar Beispiele:

Arbeitskammer des Saarlandes

Nach Ansicht des Rechnungshofs hat die Beitragserhöhung 2016 zu einer «strukturellen Überfinanzierung der Arbeitskammer» geführt. Im Vergleich zu 2015 stieg das jährliche Betragsvolumen bis 2024 um rund 5,6 Millionen Euro. In der Kammer sind im Saarland beschäftigte Arbeitnehmer Pflicht-Mitglieder.

Wegen höherer Einnahmen konnte die Kammer hohe Rücklagen bilden: Sie seien von 3,5 Millionen Euro (2015) auf fast 10 Millionen Euro (2024) gestiegen. Die Rücklagenbestände korrespondierten nicht mit den Vorgaben der Rechtssprechung.

Der Rechnungshof forderte die Kammer auf, freie Rücklagen zurückzuführen und die Möglichkeit eine Betragssenkung in Betracht zu ziehen. Zudem sollten Privilegien im Personalbereich der Kammer abgeschafft werden.

Beim Bildungszentrum Kirkel, einem zentralen Instrument der Arbeitskammer, habe der Rechnungshof Zweifel, ob die derzeitige Geschäftstätigkeit mit dem gesetzlichen Bildungsauftrag der Arbeitskammer in Einklang steht.

Mieten, Pachten und Verträge

Kritik gab es auch an gestiegenen Mietausgaben der Landesverwaltung innerhalb von 20 Jahren von 3,5 auf 28,4 Millionen Euro. Gleichzeitig gebe es Leerstände in landeseigenen Gebäuden in Höhe von 60.000 Quadratmetern. Der Grund seien «Sanierungsversäumnisse» und «erheblicher Sanierungsstau».

«Marode landeseigene Bestandsgebäude werden zunehmend leergezogen, mehr oder weniger planlos aufgegeben», stellte der Rechnungshof fest. Verwaltungen würden dann in gemieteten Büros untergebracht.

Beim Abschluss von Geschäftsführer-Verträgen von Kapitalgesellschaften mit Landesbeteiligung seien Vorgaben der Landesregierung nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch würden Geschäftsführerpositionen «im Regelfall über lange Zeiträume personenidentisch weitergeführt». Das könne zu Betriebsblindheit und dazu führen, dass «eigene Interessen zulasten der Gesellschafter» verfolgt würden.

Jahresberichte des Rechnungshofes des Saarlandes