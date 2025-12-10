Saar-Landtag will Haushaltsberatung abschließen

Die Haushaltsdebatte im Landtag des Saarlandes geht weiter. Nach zweitägigen Beratungen soll ein Haushalt für die zwei nächsten Jahre beschlossen werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Beratung über den Budgetentwurf für das Sozial- und Gesundheitsressort hat der saarländische Landtag die Beratung über einen Landeshaushalt für die Jahre 2026 und 2027 fortgesetzt. Das Budget wird vom Landtagsplenum voraussichtlich am Abend nach insgesamt zweitägigen Beratungen beschlossen. An der Zustimmung besteht aufgrund der absoluten SPD-Regierungsmehrheit trotz Kritik der oppositionellen CDU kein Zweifel.

Mit Ausgaben von 870 Millionen Euro ist der Sozialbereich im Doppelhaushalt der zweitgrößte Bereich. An der Spitze der Ausgaben steht mit rund 1,6 Milliarden Euro das Kultur- und Bildungsressort. Das Innenministerium mit rangiert mit 545 Millionen Euro auf Platz drei.

Der Haushalt sieht für 2026 Gesamtausgaben in Höhe von 6,6 Milliarden Euro vor. Das sind etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr. 2027 soll das Budget auf 6,7 Milliarden Euro steigen. Die Zahl der Landesbediensteten soll im kommenden Jahr um 597 Personen auf 23.306 wachsen, 2027 sollen noch einmal 106 Beschäftigte hinzukommen. Etwa ein Drittel des Gesamthaushalts wird für Personal ausgegeben.