Künftige Landärzte werden im Saarland beim Medizinstudium bevorzugt. Nun möchte die Regierung auch Kinder- und Zahnärzte auf diese Weise motivieren, in strukturschwachen Gebieten zu arbeiten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die sogenannte Landarztquote für Medizinstudenten soll im Saarland künftig nicht mehr nur für junge Hausärzte auf dem Land gelten, sondern auch für potenzielle Kinderärzte und Zahnärzte. Der Landtag stimmte in erster Lesung einem entsprechenden Gesetzentwurf der Regierung zu. Dieser sieht vor, dass auch Kinder- und Zahnärzte bei der Studienplatzvergabe bevorzugt werden können.

Im Saarland gilt schon seit 2020 ein Gesetz, das bei Bewerberinnen und Bewerbern für einen Studienplatz im Fach Humanmedizin eine Bevorzugung erlaubt, wenn diese sich für eine spätere Landarzt-Stelle verpflichten. Dabei kann man sich auch trotz schlechterer Abiturnoten bewerben. Die Landarztquote wurde mit dem Wintersemester 2026/27 von bisher 7,8 auf gut zehn Prozent der rund 300 insgesamt verfügbaren Medizinstudienplätze angehoben.

Steigender Bedarf in strukturschwachen Räumen

Die Ausweitung dieser Regelung wurde von der Regierung mit einem «steigenden Bedarf» an Kinderärzten insbesondere in strukturschwachen Räumen begründet. Zwar drohe derzeit noch keine Unterversorgung, doch machten die erkennbare Entwicklung und die lange Ausbildungszeit von etwa zwölf Jahren schon jetzt politisches Handeln nötig. Das gelte auch für die zahnärztliche Versorgung. Die Zahnarztdichte sei im Saarland besonders gering, innerhalb der kommenden zehn Jahre schieden etwa 40 Prozent der Zahnärzte altersbedingt aus.

Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) sprach von «vorausschauender Strukturpolitik». Die wohnortnahe Versorgung sei von größter Bedeutung: «Wir warten nicht bis die prognostizierten Entwicklungen eintreffen.» Der Abgeordnete Alwin Theobald (CDU) kritisierte, dass die Gesetzesänderung zulasten der Ausbildungsplätze für Hausärzte gehe: «Wir brauchen aber beides.»

Verpflichtung für zehn Jahre

Studierende, die von der Landarztquote Gebrauch machen wollen, müssen sich im Gegenzug dazu verpflichten, nach der Ausbildung mindestens zehn Jahre lang in einem Gebiet des Landes tätig zu sein, in dem eine ärztliche Unterversorgung besteht. Ärzte, die dank der Quotenregelung einen Studienplatz erhalten haben, müssen mit einer Vertragsstrafe von 250.000 Euro rechnen, falls sie später doch anderswo arbeiten wollen.