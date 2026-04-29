In einem Jahr wird im Saarland gewählt. Und die AfD könnte dabei gut abschneiden. Der Landtag will sich nun mit Verfassungsänderungen gegen Blockaden wappnen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Landtag des Saarlandes hat mehrere Änderungen der Landesverfassung beschlossen. Die Abgeordneten stimmte einer Präambel zur Verfassung mit einem Gottesbezug zu. Sie nahmen den Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Kultur ebenso wie den Kampf gegen Antisemitismus und Antiziganismus als Staatsziele auf.

Vor dem Hintergrund der kommenden Landtagswahl im April 2027 änderten sie per Verfassungsänderung auch das Verfahren für die Wahl der Richter am Verfassungsgerichtshof. «Es ist von enormer Bedeutung, dass auf allen Ebenen des Staates die demokratische Resilienz verstärkt wird und wir dafür Sorge tragen, dass die Feinde der Demokratie nicht den Durchmarsch erringen können», sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon

Die Verfassungsänderungen wurden gemeinsam von den Fraktionen der allein regierenden SPD und der oppositionellen CDU beschlossen, die über 48 der 51 Landtagsmandate verfügen. Die dreiköpfige Fraktion der AfD stimmte dagegen. Die AfD kann bei der nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2027 einer Umfrage zufolge mit einem deutlichen Mandats- und Bedeutungszuwachs rechnen.

Für Verfassungsrichter reicht notfalls eine einfache Mehrheit

In der neuen Präambel heißt es unter anderem, das Saarland stehe für die deutsch-französische Freundschaft und ein friedliches Europa ein. Das Land habe sich die Verfassung «im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, auf der Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes» gegeben.

Die Richter des Verfassungsgerichtshofes werden bisher vom Präsidium des Landtages vorgeschlagen und vom Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt. Künftig soll - falls dieses Verfahren nicht zu einer Wahl führt - der Verfassungsgerichtshof selbst Kandidaten vorschlagen können, für deren Wahl nur noch eine einfache Mehrheit erforderlich wäre. Der AfD-Abgeordnete Christoph Schaufert sagte, man wolle «Wahlerfolge der AfD selbst in der Zukunft konterkarieren».