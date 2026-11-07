Zehn Jahre waren sie weg, nun möchten sie wieder in den Landtag. Die Grünen an der Saar geben sich ein Programm für die Landtagswahl vom April 2027.

Lebach (dpa/lrs) – Nach zehn Jahren Abwesenheit wollen die Saar-Grünen im April 2027 bei der Landtagswahl im Saarland wieder ins Landesparlament zurückkehren. Ein Landesparteitag soll am Samstag (10.00) in Lebach ein Wahlprogramm als Grundlage des bevorstehenden Wahlkampfes beschließen. Auch der Co-Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, hat sich als Redner angesagt.

Die Grünen waren 1994 erstmals in den Landtag des Saarlandes eingezogen. Später gab es immer wieder interne Konflikte im Landesverband. Im März 2017 scheiterten die Saar-Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde. Wegen 23 fehlender Stimmen verpassten sie 2022 Einzug in den Landtag mit einem Stimmenanteil von genau 4,99502 Prozent.

Bei der nächsten Landtagswahl sind die Chancen besser. Gemäß dem vom Saarländischen Rundfunk (SR) beauftragten und veröffentlichten «Saarlandtrend» könnten die Grünen mit 9 Prozent der Stimmen rechnen. Die bisher allein regierende SPD käme auf 33 Prozent. Die AfD würde mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft, knapp vor der CDU mit 20 Prozent.

In dem Wahlprogramm heißt es unter dem Titel «Bereit für morgen! Das Saarland kann mehr» unter anderem, Klimaschutz, gute Arbeit und soziale Sicherheit seien keine Gegensätze. Unter anderem wird auch «eine einseitige Fokussierung der Landespolitik auf die Großindustrie» kritisiert.