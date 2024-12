Saar-FDP-Chef Luksic an Spitze der Landesliste gewählt

Die FDP im Saarland stellt ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf. An der Spitze steht Oliver Luksic.

St. Wendel (dpa/lrs) – Die FDP im Saarland zieht mit ihrem Landesvorsitzenden Oliver Luksic an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung in St. Wendel stimmten 96 Prozent für den 45-Jährigen, wie ein Parteisprecher mitteilte. Luksic war von 2009 bis 2013 für die FDP Mitglied des Bundestages und ist dies erneut seit 2017.

Von Dezember 2021 bis November 2024 war der Saarländer Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing. Seit 2011 ist er Landeschef der FDP Saar. Im Saarland ist die FDP nicht im Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl 2022 erreichte die Partei nur 4,8 Prozent und scheiterte damit an der Fünf-Prozent-Hürde.