Die Impf-Saison hat begonnen - auch in Apotheken. An diesem Mittwoch geht das mancherorts sogar länger als sonst.

Saarbrücken (dpa/lrs) – An diesem Mittwoch (8. Oktober) öffnen viele Apotheken im Saarland länger ihre Türen – für alle, die sich gegen Grippe und Corona impfen lassen wollen. Manche Apotheken hätten bis 20.00 Uhr, andere bis 21.00 Uhr geöffnet, teilte die Apothekerkammer des Saarlandes in Saarbrücken mit. Damit beteiligten sich die Saar-Apotheken an der bundesweiten «Langen Nacht des Impfens» oder des «Langen Tags des Impfens».

Im Saarland gebe es rund 250 Apotheken, sagte ein Sprecher der Kammer. Etwa 50 von ihnen machten auch Impfangebote. Wer sich also impfen lassen wolle, solle sich vorher informieren, in welcher Apotheke das gehe und am besten einen Termin ausmachen, sagte er.

«Die Impflücken – insbesondere bei Grippe – sind nach wie vor groß», teilte Kammerpräsident Manfred Saar mit. Die Apothekerschaft möchte zu einer besseren Immunisierung der Bevölkerung beitragen. «Deswegen werben wir dafür, sich impfen zu lassen. In den Apotheken ist dies auch möglich – zum Teil auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten», sagte er.