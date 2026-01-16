Eine große Baustelle am Eisenbahnknoten Mainz wirft weite Schatten. Fahrgäste der S8 und S9 müssen stellenweise in Ersatzbusse umsteigen. Auch auf einer Reihe an Regio-Linien gibt es Einschränkungen.

Frankfurt/Wiesbaden/Mainz (dpa/lrs) – Fahrgäste müssen sich auf weitere Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt sowie im Regionalverkehr in und um Mainz einstellen. Wegen Bauarbeiten fahren ab diesem Freitagabend (16. Januar) die S8 und S9, die die drei Städte verbinden, stellenweise gar nicht mehr.

Fahrgäste müssen zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof in Ersatzbusse umsteigen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dies soll bis Ende Januar andauern, auch im Februar wird es Einschränkungen geben.

Zwischen Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof fahren alternativ direkte RE-Züge über Frankfurt-Höchst, zwischen Mainz Hauptbahnhof und Wiesbaden Hauptbahnhof werde ein stündlicher S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet. Wer zum Frankfurter Flughafen wolle, könne den Ersatzverkehr nutzen oder eine Kombination aus S1 und Linienbussen.

Arbeiten bis Ende des Jahres

Hintergrund ist die Modernisierung der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz. Bereits seit Dezember werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert – mit Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr. Von den Arbeiten, die bis Ende des Jahres dauern, sind die Strecken Mainz – Frankfurt und Mainz – Wiesbaden, aber auch Richtung Groß-Gerau und Mittelrhein betroffen.

Abseits der S-Bahnen gibt es schon seit Anfang des Jahres Einschränkungen auf der Rheinstrecke zwischen Mainz und Ingelheim. Noch bis zum 30. Januar ist diese nur eingleisig befahrbar, nachts sowie an Wochenenden wird sie komplett gesperrt. Die Linien RB2 und 26 sind zwischen Gau-Algesheim beziehungsweise Ingelheim und Mainz Hauptbahnhof unterbrochen, die RE15 entfällt zwischen dem Mainzer Hauptbahnhof und Bad Kreuznach.

Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Millionen Euro in die Erneuerung des Schienennetzes rund um den Bahnknoten Mainz.