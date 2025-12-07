Rund 50 Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur erfasst

Von Januar bis Oktober hat die Polizei im Land mehrere Drohnenflüge über wichtiger Infrastruktur registriert. Das Land will mit neuen Anschaffungen dagegenhalten.

Mainz (dpa/lrs) – In den ersten zehn Monaten des Jahres sind in Rheinland-Pfalz zehn Drohnenflüge über kritische Infrastrukturen von der Polizei registriert worden. Das geht aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Matthias Lammert hervor. In zehn dieser Fälle sei ein verantwortlicher Drohnenfernpilot festgestellt worden.

Im gleichen Zeitraum habe die Polizei eine der illegal fliegenden Drohnen abgewehrt, hieß es. Die Polizei sei seit dem 1. März 2025 gesetzlich ermächtigt, «geeignete technische Mittel zur Abwehr von Gefahren, die von unbemannten Luftfahrtsystemen ausgehen, einzusetzen». 2026 soll demnach weitere Technik zur Drohnenerkennung und -abwehr beschafft werden.

Unter kritischer Infrastruktur werden Einrichtungen, Organisationen und Anlagen zusammengefasst, die für die Gesellschaft und den Staat besonders wichtig sind – also etwa Verkehr, Gesundheitseinrichtungen oder Energie.