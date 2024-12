Rund 50.000 Syrerinnen und Syrer leben in Rheinland-Pfalz

Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz wohnten Ende 2023 rund 50.000 syrische Staatsbürger. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, verteilen sich die insgesamt 30.000 Männer und 19.900 Frauen auf alle Altersgruppen. Demnach hat sich die Zahl der Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland seit 2014 knapp verachtfacht – die Zahl ist zehn Jahre in Folge gestiegen.

Rund 73 Prozent der Syrer und 63 Prozent der Syrerinnen in Rheinland-Pfalz sind laut Angaben des Statistischen Bundesamts im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Seit dem Jahr 2000 seien knapp 8.700 rheinland-pfälzische Kinder mit syrischer Staatsangehörigkeit geboren worden und etwa 300 Menschen gestorben. Insgesamt 25.700 Syrerinnen und Syrer verließen im selben Zeitraum Rheinland-Pfalz, entweder ins Ausland, in andere Bundesländer oder in unbekannte Zielgebiete.