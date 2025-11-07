Ruhiges Herbstwetter – Wochenende startet trocken und trüb

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es vor dem Wochenende trocken. Doch die Sonne kommt gegen den Nebel oft nicht an. Auch das Wochenende startet neblig grau.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet heute ruhiges Herbstwetter. Dabei bleibt es heute allerdings von Rheinhessen bis zur Vorderpfalz teils ganztägig neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ansonsten schaut im Tagesverlauf auch einmal die Sonne heraus und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen schwanken von 4 bis 9 Grad bei Nebel und maximal 10 bis 15 Grad bei Sonne, hieß es vom DWD.

Die Nacht zum Samstag bleibt anfangs meist klar oder nur gering bewölkt. Später bilden sich allerdings dichte Nebelfelder. Die Tiefstwerte gehen herunter auf 5 bis 0 Grad. Vereinzelt bildet sich Frost in Bodennähe.

Das Wochenende startet ebenfalls trocken aber neblig und bedeckt bei Höchstwerten von 7 bis 12 Grad. Ab der Nacht zum Sonntag könnte es dann wieder nasser werden.