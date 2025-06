Viel Sonne erwartet die Menschen in den beiden Bundesländern am Feiertag und bis zum Wochenende.

Mainz (dpa/lrs) – Nach viel Regen am vergangenen Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen ganz anderes Wetter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zum Wochenende – und damit auch am Feiertag – viel Sonne und «ruhiges Frühsommerwetter».

Auch sei mit Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen, heißt es. Am Donnerstag bleibt laut den Experten der Regen aus, Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad werden erreicht.

Am Freitag soll es sonnig werden – bei Temperaturen von maximal 29 Grad. Am Samstag wird es laut DWD dann sehr warm bis heiß, die Höchstwerte steigen laut der Mitteilung auf 28 bis 33 Grad. Überwiegend bleibt es dabei wohl sonnig.