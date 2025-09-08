Zwölf Studierende aus Ruanda sammeln Praxiserfahrung bei Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Was Ministerpräsident Schweitzer sich von dem Austausch verspricht.

Mainz (dpa/lrs) - Zwölf Studierende aus Ruanda werden von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in der Mainzer Staatskanzlei empfangen. Die jungen Ruandesen nehmen derzeit am Zertifikatsprogramm BioMex teil und absolvieren zweiwöchige Praktika bei rheinland-pfälzischen Firmen, wie die Staatskanzlei mitteilt. Demnach befänden sich acht Studierende bei Boehringer Ingelheim im Praktikum, jeweils zwei besuchten Novo Nordisk und die Universitätsmedizin Mainz.

Das Zertifikatsprogramm BioMex soll seit 2024 Studierenden und Fachkräften aus Ruanda die Möglichkeit eröffnen, individuelle Profile in Bereichen wie Biotechnologie, Biomedizin oder Energie- und Umweltmanagement zu entwickeln. Dafür arbeiten rheinland-pfälzische Hochschulen mit dem Institute of Applied Sciences Ruhengeri in Ruanda zusammen. Gefördert wird das Programm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.