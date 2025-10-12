Trümmer fliegen, beide Fahrzeuge sind Schrott: Ein mutmaßlicher Rotlicht-Verstoß führt in Speyer zu einem schweren Unfall.

Speyer (dpa/lrs) – Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Speyer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er am späten Samstagabend eine rote Ampel missachtet. Der Roller stieß in einer Kreuzung mit dem Wagen einer 86 Jahre alten Frau zusammen.

Der 17-Jährige wurde den Angaben zufolge über die Motorhaube geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Polizei sprach von einem «wirtschaftlichen Totalschaden». Ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.