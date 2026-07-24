Bahnunfall
Rote Ampel missachtet – Unfall mit Zug endet glimpflich
Regionalbahn kollidiert mit Fahrzeug
Die Fahrzeugfront wurde durch den Zusammenstoß schwerbeschädigt.
Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. DPA

Kollision an einem Bahnübergang bei Katzweiler: Beim Zusammenprall von Auto und Regionalbahn kommen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Doch dem Autofahrer drohen Konsequenzen.

Lesezeit 1 Minute

Katzweiler (dpa/lrs) – Nach dem Zusammenprall eines Autos mit einem Regionalzug am Bahnübergang bei Katzweiler (Landkreis Kaiserslautern) konnte der Zug nicht mehr weiterfahren. Die 18 Fahrgäste sowie der Autofahrer und die Triebfahrzeugführerin kamen mit dem Schrecken davon: Sie blieben unverletzt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Fahrgäste mussten aussteigen und eigenständig weiterreisen. Die Bahnstrecke zwischen Olsbrücken und Lampertsheim war nach dem Unfall zwei Stunden gesperrt.

Der 63 Jahre alte Autofahrer wollte demnach am Donnerstagmittag trotz roter Ampel die Gleise überqueren. Dabei sei sein Fahrzeug mit dem durchfahrenden Zug der Linie RB66 zusammengestoßen. Die Regionalbahn fährt zwischen Hauptbahnhof Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach.

Der 63-Jährige muss sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten, so die Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-432269/1

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