Rosenmontagszüge rollen los

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Hunderttausende Narren werden am Montag die Rosenmontagszüge in einer Reihe rheinland-pfälzischer Städte bejubeln. Der mit Abstand größte Lindwurm wird sich ab 11.11 Uhr durch die Mainzer Innenstadt schlängeln. Er kommt auf neun Kilometer Länge, die Zugstrecke erstreckt sich über 7,2 Kilometer.

Angemeldet sind in Mainz rund 9.500 Teilnehmer. Der Zug hat 140 Nummern, darunter sind 47 Musikgruppen. Mit dabei sind auch zehn Motivwagen des Mainzer Carneval-Vereins, die in diesem Jahr unter anderem die zerbrochene Ampel-Koalition, US-Präsident Donald Trump und den in Mainz bestens bekannten Fußballtrainer Jürgen Klopp auf die Schippe nehmen.

Das Motto in Mainz lautet in diesem Jahr: «In Meenz zu feiern, des ist nett, but don't forget se Zugplakett». Damit wird an die Zugplakette erinnert, die in den Wochen davor gekauft werden kann und die zur Finanzierung des Zuges beiträgt.

Eine Stunde nach dem Start in Mainz werden um 12.11 Uhr in Trier und Koblenz weitere große Rosenmontagszüge ihre Fahrt aufnehmen.