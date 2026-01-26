Vor fast zwei Jahren ist ein AfD-Landtagsabgeordneter aus einem Kirchengremium ausgeschlossen worden. Dagegen hat er sich erfolglos gewehrt.

Neunkirchen/Trier (dpa/lrs) – Die zuständige Vatikanbehörde in Rom hat den Rauswurf des saarländischen AfD-Landtagsabgeordneten Christoph Schaufert aus einem katholischen Kirchengremium bestätigt. Die Beschwerde von Schaufert gegen seinen Ausschluss aus dem Verwaltungsrat der Pfarrei St. Marien in Neunkirchen werde wegen «rechtlicher und sachlicher Unbegründetheit» zurückgewiesen, teilte das Dikasterium für den Klerus mit.

Schaufert war im April 2024 aus dem Verwaltungsrat entlassen worden. Als «Gesicht einer Partei, die dem christlichen Menschenbild widersprechende Haltungen vertritt», schade Schaufert der Glaubwürdigkeit der Kirche, hatte Generalvikar Ulrich von Plettenberg begründet. Eine erste Beschwerde von Schaufert hatte der Trierer Bischof Stephan Ackermann abgewiesen.

Bei der Entscheidung sei inhaltlich vor allem die Erklärung der deutschen Bischöfe «Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar» vom Februar 2024 maßgeblich gewesen, teilte der Bischof weiter mit.

AfD-Politiker tritt aus katholischer Kirche aus

Schaufert hatte stets gesagt, der Ausschluss sei für ihn «nicht nachvollziehbar und unhaltbar, weil mir ja persönlich nachweislich nichts vorgeworfen werden kann». Die Sanktion sei allein wegen seiner Zugehörigkeit zur AfD erfolgt. Schaufert war seit 2016 in dem Kirchengremium.

Nach der Entscheidung aus Rom sei er jetzt aus der Kirche ausgetreten, sagte Schaufert der Deutschen Presse-Agentur. Der Schritt sei ihm sehr schwergefallen. «Aber ich muss und lasse mir nicht alles gefallen.» Er finde es schlimm und ungerecht, dass er aufgrund der Gruppenzugehörigkeit gestraft werde. Er bleibe aber vom Glauben her weiter Katholik, sagte er.

Schaufert, seit 2016 Mitglied in der AfD, sitzt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im saarländischen Landtag. Zum Bistum Trier gehören rund 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.