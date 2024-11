Rollerfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Simmern (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall bei Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist eine 20 Jahre alte Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 54 Jahre alter Autofahrer bei Regen im Bereich einer Abfahrt die vor ihm fahrende Frau mit seinem Wagen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn zwischen Simmern und Laubach war den Angaben zufolge für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:241120-930-293851/1