Mainz (dpa/lrs) – Ein aggressiver Rollerfahrer soll in Mainz einen Verkehrsunfall vorgetäuscht haben. Der Mann soll in der Altstadt zunächst versucht haben, mit seinem Tretroller am rechten Fahrbahnrand aufzusteigen, berichtete die Polizei. Als ihm der vorbeifahrende Verkehr zu nahe erschien, habe er an einer Ampel das Gespräch mit einer Autofahrerin gesucht, sich vor ihr Fahrzeug gestellt und mit dem Roller sowie seinem Fuß gegen die Front geschlagen haben. Anschließend habe er sich gegen das Fahrzeug geworfen und habe angegeben, angefahren worden zu sein.

«Mehrere unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall», heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.