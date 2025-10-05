Mitten in der Nacht rast ein 16-Jähriger auf dem Roller davon – und endet in einem Maisfeld. Was die Polizei bei der Kontrolle noch alles entdeckt.

Dierbach (dpa/lrs) – Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer hat sich in Dierbach (Landkreis Südliche Weinstraße) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche flüchtete in der Nacht zum Sonntag vor einer Verkehrskontrolle, wie die Polizei mitteilte.

Er fuhr auf einen Acker und versuchte, von dort zu Fuß zu fliehen. Die Beamten hätten den Jugendlichen eingeholt und in einem Maisfeld gestellt, hieß es.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei demnach fest, dass der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und der Roller nicht zugelassen ist. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein. Außerdem stellten sie den Roller zunächst sicher, da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt waren.