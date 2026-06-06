Auf den Bühnen wird es wieder laut, aber bleiben die Fans auch trocken? Das Jubiläum von Rock am Ring geht in die zweite Runde.

Nürburg (dpa/lrs) – Bei Rock am Ring stehen am zweiten Festivaltag unter anderem die Bands Electric Callboy, Volbeat, Bad Omens und der Rapper Marteria auf den Bühnen. Den Auftakt macht heute der Sänger Max Grimm (14.20 Uhr). Er bietet den Angaben zufolge eine Mischung aus poppigen Beats, emotionalem Rap und ehrlichen Texten.

Allerdings könnte es am Nürburgring in der Eifel nass werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag zunächst mit wechselnder Bewölkung in Rheinland-Pfalz. Ab Mittag erwarten die Meteorologen einzelne Schauer, aber die Gewittergefahr ist gering. Die Temperaturen sollen auf maximal 24 Grad steigen.

Bei der 41. Ausgabe des Festivals spielen insgesamt rund 70 Acts auf drei Bühnen. Zeitgleich findet das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Beide gehen noch bis Sonntagnacht.

Rock am Ring