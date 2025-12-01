RLP und Saarland – Frost und Nebel zum Wochenstart

Mainz (dpa/lrs) – Mit frostigen Temperaturen und Nebel startet die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In weiteren Tagesverlauf am Montag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stark bewölkt, teils länger neblig. Es bleibt tagsüber meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen vier bis sieben Grad, in höheren Lagen um zwei Grad. In der Nacht zum Dienstag soll das Wetter wechselnd bis stark bewölkt werden, vereinzelt kommt es laut den Meteorologen zu Regen, in höheren Lagen leicht gefrierendem Regen. Die Temperaturen kühlen auf eins bis minus drei Grad ab, in Hochlagen bis minus drei Grad.

Am Dienstag bleibt das Wetter laut DWD bewölkt, örtlich kommt es zu leichtem Regen. Die maximalen Temperaturen bewegen sich zwischen fünf bis acht Grad, in Hochlagen erreichen sie maximal drei Grad. Am Mittwoch bleibt es wechselhaft bis stark bewölkt, lokal tritt laut DWD etwas Regen auf. Die Höchstwerte erreichen fünf bis acht Grad, in den höchsten Lagen vier Grad.