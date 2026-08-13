Im Saarland sterben im Ländervergleich überdurchschnittlich viele Menschen wegen Hitze. Dieses Jahr sind die Zahlen besonders hoch.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) im Saarland bereits mehr Menschen wegen Hitze gestorben als in den vergangenen fünf Jahren zusammen. Es gebe geschätzt 430 hitzebedingte Sterbefälle bisher, wie aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität hervorgeht. In den fünf Jahren davor waren es demnach zusammen 260.

Die meisten Hitzetoten in den vergangenen zehn Jahren gab es nach den neuesten Schätzungen 2019 – damals waren es im gesamten Jahr im Saarland etwa 160. Im laufenden Jahr kommen 43,4 hitzebedingte Todesfälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dieser Wert ist in keinem Bundesland höher als im Saarland. Im vergangenen Jahr lag der Wert hier bei 6,6.

Die Angaben, auch zu den vergangenen Jahren, variieren im Vergleich zu den RKI-Angaben im vorigen Wochenbericht. Laut Sprecherin liegt das daran, dass die Schätzungen jeden Monat neu berechnet werden – auch jene für die vergangenen Jahre. «Auch das Modell wird weiter entwickelt, daher kommen nicht zwingend die exakt gleichen Zahlen raus», erklärte sie.

12.500 Sterbefälle in Deutschland

Die Schätzung des RKI basiert unter anderem auf dem Monitoring der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes und Daten des Deutschen Wetterdienstes. Für das laufende Jahr reicht sie bis zum 2. August.

Die Spanne der Schätzungen ist hoch: Je nach Berechnung kommen die Statistikerinnen und Statistiker des RKI auf 280 bis 590 hitzebedingte Sterbefälle bis Anfang August dieses Jahres im Saarland.

Hitzeperioden haben deutschlandweit in diesem Jahr nach Schätzungen des RKI zu rund 12.500 Sterbefällen geführt. Damit sind in diesem Jahr bisher deutlich mehr Menschen infolge von Hitze gestorben als sonst in ganzen Jahren.

Im Vergleich der vergangenen zehn Jahre wurden vor allem 2018 und 2019 viele Hitzetote verzeichnet: 2018 starben nach neuesten RKI-Schätzungen 9.400 Menschen hitzebedingt, 2019 waren es 7.700. Die Gesamtzahl der diesjährigen Hitzetoten könnte sogar noch höher liegen: Dem RKI zufolge handelt es sich um eine konservative Schätzung.