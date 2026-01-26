Reisen
Rheinland-Pfalz zieht mehr Touristen an
Tourismus
Tourismus
Harald Tittel. DPA

Wandern, Radfahren oder Städtetrips: Rheinland-Pfalz hat für Touristen viel im Angebot. Wie sich die Zahlen entwickelt haben.

Lesezeit 1 Minute

Bad Ems (dpa/lrs) – Fast das gesamte Jahr 2025 über sind mehr Touristen und Touristinnen nach Rheinland-Pfalz gekommen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gäste stieg von Januar bis November um zwei Prozent auf 8,4 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen wuchs demnach um 1,1 Prozent auf 21,4 Millionen.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr sieht der Trend hingegen anders aus: Gegenüber dem Zeitraum Januar bis November 2019 gab es laut Statistikamt drei Prozent weniger Gäste und 1,7 Prozent weniger Übernachtungen.

Die allermeisten Gäste im Land stammen laut Mitteilung aus Deutschland. Von Januar bis November kamen demnach 6,8 Millionen Gäste aus dem Inland nach Rheinland-Pfalz. Aus dem Ausland seien rund 1,6 Millionen Besucher angereist. Hier sind die Top-Herkunftsländer Niederlande, Belgien und die USA.

© dpa-infocom, dpa:260126-930-597979/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten