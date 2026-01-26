Wandern, Radfahren oder Städtetrips: Rheinland-Pfalz hat für Touristen viel im Angebot. Wie sich die Zahlen entwickelt haben.

Bad Ems (dpa/lrs) – Fast das gesamte Jahr 2025 über sind mehr Touristen und Touristinnen nach Rheinland-Pfalz gekommen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gäste stieg von Januar bis November um zwei Prozent auf 8,4 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen wuchs demnach um 1,1 Prozent auf 21,4 Millionen.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr sieht der Trend hingegen anders aus: Gegenüber dem Zeitraum Januar bis November 2019 gab es laut Statistikamt drei Prozent weniger Gäste und 1,7 Prozent weniger Übernachtungen.

Die allermeisten Gäste im Land stammen laut Mitteilung aus Deutschland. Von Januar bis November kamen demnach 6,8 Millionen Gäste aus dem Inland nach Rheinland-Pfalz. Aus dem Ausland seien rund 1,6 Millionen Besucher angereist. Hier sind die Top-Herkunftsländer Niederlande, Belgien und die USA.