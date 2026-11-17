Rheinland-Pfalz will mehr Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen. Dafür nimmt es den Nichtraucherschutz in den Fokus.

Mainz (dpa/lrs) – Die schwarz-rote Landesregierung in Rheinland-Pfalz will das Rauchverbot verschärfen und den Gesundheitsschutz vor allem von Kindern und Jugendlichen verbessern. Rauchen soll künftig auch auf Spielplätzen sowie in Außenbereichen von Freizeit- und Vergnügungsparks und Zoos verboten werden. Die Gesetzesvorlage, der das schwarz-rote Kabinett laut Gesundheitsministerium zugestimmt hat, sieht auch ein Verbot an überdachten Haltestellen von Bussen und Bahnen vor.

Dabei gilt immer: Rauchen ist auch Vapen und Dampfen.

Grundsätzliches Rauchverbot in der Nähe von Kleinkindern

Neu ist auch ein Rauchverbot in unmittelbarer Nähe von Babys und Kleinkindern. «Damit soll verhindert werden, dass Säuglinge und Kleinkinder beispielsweise im Kinderwagen oder in einer Trage unmittelbar dem Rauch ausgesetzt werden», sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). «Dabei wird bewusst auf einen starren Abstand in Metern verzichtet.» Entscheidend sei die konkrete Situation und die unmittelbare Nähe zum Kind.

Ausweitung des Rauchverbots im öffentlichen Raum

Rauchfrei werden nach dem Gesetzesvorhaben neben Einrichtungen für Kinder und Jugendliche auch öffentliche Gebäude, Bildungseinrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Einkaufszentren, Messe- und Kongresszentren, Freibäder sowie der Justizvollzug.

Spielhallen und Spielbanken sollen grundsätzlich auch vom Rauchverbot erfasst werden – mit Ausnahme von Rauchnebenräumen. In Bier-, Wein- und sonstigen Festzelten soll künftig auch ein umfassendes Verbot gelten. Rauchen ist weit mehr als Zigaretten

Rauchen ist auch Vapen

Neben der klassischen Zigarette oder Pfeife gelten die Verbote auch für das Verdampfen und Erhitzen von Erzeugnissen – unabhängig davon, ob sie Nikotin, Tabak oder Cannabis enthalten. Beim Verbrennen, Verdampfen oder Erhitzen könnten auch gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Und: «Für viele der relativ neuen Produkte liegen noch keine ausreichenden Langzeitdaten vor», sagte Hoch.

Hoch: Rauchen soll immer weniger selbstverständlich sein

«Unser Ziel muss sein, dass Rauchen und Nikotinkonsum für die nächste Generation immer weniger selbstverständlich werden», sagte der Gesundheitsminister. Besonders wichtig sei es, junge Menschen gar nicht erst an den Konsum heranzuführen. «Ein umfassender Nichtraucherschutz in öffentlichen Räumen ist dafür ein wichtiger Baustein.»

Gesetz könnte Ende 2027 in Kraft treten

Nach einer externen Anhörung soll sich der Landtag 2027 mit dem Gesetz befassen. Wenn er zustimmt, könnte es dann voraussichtlich Ende nächsten Jahres in Kraft treten.

Es gibt auch künftig Ausnahmen

Es soll aber auch künftig Ausnahmeregeln geben: Die bereits bestehenden Ausnahmen für Gaststätten, Shishabars und Diskotheken bleiben laut Gesetzentwurf erhalten. Auch in der Außengastronomie darf geraucht werden. Und: In kleinen Einraumgaststätten mit einer Fläche von weniger als 75 Quadratmetern kann das Rauchen unter den bisherigen Voraussetzungen weiterhin erlaubt werden.

«Wir wollen einen wirksamen Nichtraucherschutz, aber wir wollen auch mit Augenmaß vorgehen», sagte Hoch. «Deshalb gibt es dort keine Verbote, wo eine Gesundheitsgefährdung für Nichtrauchende gering oder nicht gegeben ist und Menschen eine zumutbare Möglichkeit haben, sich dem Rauch zu entziehen.» Kinder könnten sich gesundheitsschädlichen Einflüssen aber nicht in gleicher Weise entziehen wie Erwachsene. «Deshalb ist es richtig, dort besonders konsequent zu sein, wo Kinder spielen, lernen oder betreut werden.»