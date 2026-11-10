Überdurchschnittlich viele Hitzetote und Rekord-Niedrigwasser im Rhein: Das besonders betroffene Rheinland-Pfalz arbeitet nach dem Hitzesommer 2026 an Klimaanpassungs-Strategien. Welche das sind.

Mainz (dpa/lrs) – Zusätzliche Förderung der Kommunen, Beratung und best-practice-Beispiele: Die CDU/SPD-Landesregierung arbeitet nach dem Hitze-Sommer mit besonders vielen Toten in Rheinland-Pfalz an einer ressortübergreifenden Klimaanpassungsstrategie. «Wir gehen es an», sagte der federführende Klimaschutzminister Michael Ebling (SPD) in Mainz. «Wir müssen uns insgesamt besser vorbereiten.»

Wovon geht die Landesregierung aus?

«Der Klimawandel verändert unser Land», sagte Ebling. «Wir müssen jetzt schon mit spürbaren Folgen umgehen.» Und: «Was bisher selten war, wird fast schon die Regel.»

Seit 1981 sei die Jahresmitteltemperatur im Land um rund 1,8 Grad gestiegen. Die heißen Tage über 30 Grad am Oberrhein hätten sich in den vergangenen Jahren verdoppelt und der Rhein führe noch immer Niedrigwasser. «Klimaanpassung ist aber kein Ersatz für Klimaschutz.»

Was ist das Ziel?

«Wir müssen Klimaschutz als Menschenschutz sehen», sagte Kommunalminister Sven Teuber (auch SPD). «Klimaanpassung einscheidet sich vor Ort.» Städte und Gemeinden bekämen jetzt mehr Möglichkeiten, Flächen zu entsiegeln, Bäume zu pflanzen und Schatten zu schaffen. Die Strategie soll 2027 vorgestellt werden und einen Handlungsrahmen bis 2032 aufzeigen.

Welche Förderung ist geplant?

Die Mittel für die Städtebauförderung – und damit auch für Klimaanpassung – sollen im künftigen Doppelhaushalt deutlich steigen, sagte Teuber. Von derzeit 98 Millionen Euro auf 118 Millionen im kommenden Jahr und 138 Millionen Euro 2028. Hitze und Starkregen träfen die versiegelten Stadtzentren besonders.

Mit dem Sonderkontingent «DorfGrün – klimaangepasst und lebenswert» würden 1,5 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Sie sind für kleinere Maßnahmen wie Sonnensegel gedacht. «Viele Kommunen haben gute Ideen, aber nicht immer das Geld dafür», sagte Teuber.

Die Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) der Ampel-Regierung seien zwar bereits vergeben. Viele Maßnahmen entstünden aber gerade erst, sagte Ebling. Teuber erinnerte an die 600 Millionen Euro, mit denen Rheinland-Pfalz die Bundesmittel im Sondervermögen aufgestockt hatte. Voll digitalisierte Anträge könnten ab nächster Woche gestellt werden. Überhaupt sollten die Anträge in den Förderprogrammen deutlich vereinfacht werden.

Was ist noch geplant?

Eine Studie zum Bedarf besonders verletzlicher Gruppen. Ein Projekt «Rheinland-Pfalz Hitzefit» soll Kommunen, Ehrenamt, Vereine und Verbände ab 2027 beim Hitzeschutz beraten. Die Energie- und Klimaagentur übernimmt die Beratung. Die Innenstadtkonferenz werde sich – voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 – mit dem Thema resiliente Innenstädte befassen.

Unternehmen werde mit verschiedenen Programmen bereits geholfen, Energie und Ressourcen zu sparen, sagte Ebling. Eine Studie untersuche, welche Chancen sich für rheinland-pfälzische Firmen bei Wassermanagement, klimaresilienter Infrastruktur und digitalen Technologen ergäben. Für den Tourismus soll ein Praxisleitfaden zur Klimaanpassung entstehen.

Was können best-practice-Beispiele sein?

Versammlungsorte zum Abkühlen auf Schulhöfen mit Sonnensegeln, in bestimmten Räumen oder Kirchengebäuden, nannten die Minister als Beispiele. «Wir müssen überall Klimaoasen aufstellen», sagte Teuer. Dazu brauche es Warnungen vor Hitze mit Hinweisen, wo diese Plätze und Räume seien.

Kommt auch ein kultureller Wandel?

Klimaanpassung habe auch mit kulturellem Wandel zu tun, sagte Ebling. «Nicht nur mit Kühlen.» Flexiblere Strukturen zu anderen Zeiten und veränderte Arbeitszeiten nannte er als Beispiele. Diese seien bei Straßenbaubetrieben oder Klimatechnik-Monteuren in der Hitze längst normal. Es könne aber auch darum gehen, Feste, Kultur- und Sportveranstaltungen oder den Mittagsspaziergang in der Seniorenresidenz zu verschieben.