In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar leicht gesunken. Warum vor allem junge Menschen dennoch häufiger ohne Job sind.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit im Februar leicht zurückgegangen. 133.000 Menschen seien im Februar ohne Job gewesen, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mit. Das seien 900 und 0,7 Prozent weniger als im Januar. Im Vergleich zum Februar vergangenen Jahres liege die Zahl jedoch um 4.800 und 3,8 Prozent höher.

Die Arbeitslosenquote lag den Angaben zufolge unverändert zum Vormonat bei 5,8 Prozent. Im Februar 2025 hatte der Wert 5,6 Prozent betragen.

Ausbildungsende verursacht Anstieg bei jungen Arbeitslosen

«Während die Zahl aller Arbeitslosen im Februar gesunken ist, war bei den jüngeren Frauen und Männern ein Anstieg der Zahl der Arbeitslosen zu verzeichnen», sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit.

Vorrangig sei dafür die Beendigung von Ausbildungen mit einer Dauer von 3,5 Jahren zu nennen. «Ein Teil der Auszubildenden wurde nicht übernommen und meldete sich vorübergehend bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos», erläuterte Schulz.

Die Arbeitslosigkeit werde zeitlich begrenzt sein. «Denn gut ausgebildete Fachkräfte haben gute Chancen, bei den Unternehmen eingestellt zu werden.» Dies zeige auch ein Blick auf die Arbeitsstellen. «Knapp 60 Prozent der Stellen waren für ausgebildete Fachkräfte gemeldet.»