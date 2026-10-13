In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es am Dienstag wolkig, örtlich regnet es. In der Nacht ziehen Nebelfelder auf – wie sich das Wetter zur Wochenmitte entwickelt.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Dienstag zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit vielen Wolken und örtlich etwas Regen. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 13 und 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Mittwoch rechnen die Meteorologen auch mit Wolken und leichtem Regen. Im Verlauf der Nacht klart es auf, bei Temperaturen zwischen zwölf und neun Grad. Nebelfelder ziehen auf, die sich am Mittwoch wieder auflösen. Es wird zunächst wolkig, gegen Nachmittag teils heiter und trocken. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird gering bewölkt, teils klar und bleibt trocken. Gebietsweise ist dichter Nebel möglich. Die Temperaturen fallen auf neun bis sieben Grad, in Tal- und Muldenlagen des Berglandes auf bis zu fünf Grad. Am Donnerstag löst sich zunächst der Nebel auf. Danach wird es laut DWD heiter, bevor nachmittags zunehmend Schleierwolken aufziehen. Es bleibt trocken, bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad.