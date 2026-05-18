Kurz vor der erwarteten Wahl von Gordon Schnieder zum neuen Ministerpräsidenten begrüßte die Homepage der Regierung Besucher an mehreren Stellen mit einem nüchternen Hinweis.

Mainz (dpa/lrs) – «Diese Seite wird gerade überarbeitet»: Der erwartete Machtwechsel in Rheinland-Pfalz war vor der konstituierenden Sitzung im Landtag in Mainz auch im Internet sichtbar. Auf der Homepage der Landesregierung hieß es an mehreren Stellen wie etwa dem Porträt des Ministerpräsidenten: «Diese Seite wird gerade überarbeitet.»

Auch bei den Ministerien und der Pressestelle: «Diese Seite wird gerade überarbeitet.» Als letzte Pressemitteilung war zu dem Zeitpunkt ein Glückwunsch zu sehen: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) gratulierte dem Musiker Udo Lindenberg («Keine Panik») zum 80. Geburtstag.

Zum neuen Ministerpräsidenten soll am Montag Gordon Schnieder (CDU) gewählt werden, er führt dann eine Koalition aus CDU und SPD an.