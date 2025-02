Rheinland-Pfalz steckt 145,5 Millionen Euro in Kliniken

Die Investitionen des Landes in seine Krankenhauslandschaft sind so hoch wie im Vorjahr. Von der Förderung profitieren viele.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz investiert 2025 wie schon im Vorjahr 145,5 Millionen Euro in die Krankenhäuser. 80,5 Millionen Euro davon sind für größere Baumaßnahmen vorgesehen, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz sagte. Die übrigen 65 Millionen Euro werden als Pauschalen für kleinere Maßnahmen in zwei Raten ausgezahlt.

39 Krankenhausstandorte und Tageskliniken bekommen Geld

Das Geld ist für 39 Krankenhausstandorte und Tageskliniken sowie 51 Einzelmaßnahmen eingeplant. Die Förderung reicht von einer Außentreppe an der Rheinhessen-Fachklinik in Mainz bis zu großen Erweiterungsbauten wie am Klinikum Idar-Oberstein oder der Asklepios Südpfalzklinik in Kandel.

Für die Förderung wurden sieben Schwerpunkte festgelegt: Neu- und Anbauten, Funktionsbereiche wie EKG oder Röntgen, die Psychiatrie, die Pflege mit Intensivstationen, OP-Abteilungen, Ausbildungsstätten und energetische Maßnahmen wie Photovoltaik.