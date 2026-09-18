Ob Pfälzerwald, Westerwald oder Hunsrück: Rheinland-Pfalz ist mit seinen Waldgebieten eines der waldreichsten Bundesländer. Statistiker bestätigen das nun - und zeigen, wo das Land Spitzenreiter ist.

Bad Ems (dpa/lrs) – Knapp 2.000 Quadratmeter Wald pro Kopf: Rheinland-Pfalz hat den bundesweit höchsten Anteil an Waldfläche. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, sind mit 8.062 Quadratkilometern 40,6 Prozent des Landes bewaldet. Bundesweit liegt der Waldanteil den Angaben zufolge bei knapp 30 Prozent.

Grundlage der Daten ist eine Flächenerhebung aus dem vergangenen Jahr. Laut Landesamt entfallen rechnerisch auf 4,12 Millionen Rheinland-Pfälzer circa 1.955 Quadratmeter Wald. Fast ebenso viel entfällt unter anderem auf Ackerbau: Der Anteil an landwirtschaftlich genutzten Flächen beträgt demnach 40,1 Prozent, in absoluten Zahlen 7.972 Quadratkilometer. Landwirtschaft und Wald sind somit die größten Nutzungsarten im Land.