Auch in Washington gibt es alljährlich ein Programm zum Tag der Deutschen Einheit. Diesmal hat die deutsche Botschaft in der US-Hauptstadt Rheinland-Pfalz gebeten, Mitausrichter zu sein.

Mainz/Washington (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr Co-Gastgeber bei Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in der US-Hauptstadt Washington sein. Die dortige deutsche Botschaft habe Rheinland-Pfalz darum gebeten, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in Mainz. Mit Blick auf die besondere Rolle von Rheinland-Pfalz in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten habe das Land sofort zugesagt.

In Rheinland-Pfalz befinden sich mehrere Standorte des US-Militärs, darunter die wichtige Airbase im pfälzischen Ramstein. Im nahegelegenen Weilerbach entsteht derzeit das größte US-Hospital außerhalb der Vereinigten Staaten.

Welches Bundesland sich rund um den 3. Oktober in Washington präsentiert, wechselt von Jahr zu Jahr. 2024 war Nordrhein-Westfalen Co-Gastgeber eines Empfangs in der Residenz des deutschen Botschafters in Washington. Geplant seien in diesem Jahr rund um den 3. Oktober auch politische Gespräche, sagte Schweitzer. Details hierzu stünden noch nicht fest. Auch er werde in die US-Hauptstadt reisen, sagte der Regierungschef.