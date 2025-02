Rheinland-Pfalz ist «mitten in der Grippewelle»

Tausende Menschen haben in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz schon die Grippe gehabt. Die Zahl könnte noch weiter steigen.

Koblenz (dpa/lrs) – Husten, Fieber, Schnupfen: Fast 2.000 Influenza-Erkrankungen hat das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz allein in der vergangenen Woche registriert. «Wir befinden uns mitten in der Grippewelle, die Zahlen sind hoch und steigen voraussichtlich noch weiter an», teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

«Die Situation aktuell ist mit der des Vorjahres und der vorpandemischen Jahre vergleichbar», hieß es. Gemeint ist damit die Zeit vor der Corona-Pandemie 2020. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bis zur vergangenen Woche rund 4.600 Influenza-Fälle gemeldet. Im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum rund 4.000.

Influenza wird überwiegend über Tröpfchen übertragen, die beim Husten oder Niesen entstehen. Von einer Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen laut Robert Koch-Institut durchschnittlich ein bis zwei Tage. Typisch für eine Influenza ist das plötzliche Erkranken sowie Fieber, Husten, Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Es gibt eine Impfung gegen die Grippe.