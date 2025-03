Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Tourismusbranche erwartet steigende Gäste- und Übernachtungszahlen im laufenden Jahr. Die Nachfrage und die Buchungszahlen in den ersten Monaten Jahres seien gut, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in Mainz. Es werden tendenziell wieder längerfristig und auch in der Aufenthaltsdauer längere Urlaube für das ganze Jahr gebucht, ergänzte Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, die positive Prognose.

Rund 8,7 Millionen Gäste kam im vergangenen nach Rheinland-Pfalz. Das entspricht einen Zuwachs von 1,3 Prozent im Jahresvergleich. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 0,4 Prozent auf 22,4 Millionen. 81 Prozent der Gäste kamen dabei aus dem Inland. Das Vor-Corona-Niveau sei wegen der Situation im Ahrtal nach der Flutkatastrophe und noch nicht wieder erreicht. Aber der Tourismus ziehe auch in dieser Region wieder an, berichtete Zindler. Die Branche erwartet daher insgesamt ein starkes Jahr.