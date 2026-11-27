Die Flutkatastrophe an der Ahr vom Sommer 2021 hat in Rheinland-Pfalz niemand vergessen. Dass ein Gesetz zum Hochwasserschutz im Bund nicht vorankommt, wird nun Thema bei der Umweltministerkonferenz.

Bad Schandau/Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz fordert auf der Konferenz der Umweltminister den Bund zu Tempo beim Hochwasserschutz auf. Konkret spricht sich das Land, in dem die Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Ahrtal noch sehr präsent sind, auf dem Ministertreffen im sächsischen Bad Schandau dafür aus, dass die Arbeiten am geplanten Hochwasserschutzgesetz III auf Bundesebene zügig wieder aufgenommen werden.

«Wir in Rheinland-Pfalz haben leidvoll erfahren müssen, welche fürchterlichen Konsequenzen Hochwasser haben kann», sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Christine Schneider (CDU). Der Bund müsse in die Gänge kommen. «Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren.» Im Juli 2021 war es an der Ahr nach tagelangem Dauerregen zu einer verheerenden Sturzflut gekommen. Allein in dem Tal verloren 135 Menschen ihr Leben.

Ruf nach bundeseinheitlichen Leitplanken

Ein Entwurf für das Hochwasserschutzgesetz III, das sich auch mit Risiken durch Starkregen auseinandersetzt, war noch unter der Ampelregierung im Bund entstanden. Es geht unter anderem darum, Belange des Hochwasserschutzes bei der Bauleitplanung zu stärken, Genehmigungsverfahren zum Hochwasserschutz zu beschleunigen oder ein Management des Starkregenrisikos für Gemeinden zu etablieren.

Die Neuwahlen im Bund hätten die Arbeiten an dem Gesetz abrupt gestoppt, heißt es aus Rheinland-Pfalz. Ein wirksamer Umgang mit Hochwasser in Flüssen und mit dem Risiko von Starkregen erfordere aber bundeseinheitliche Leitplanken. Ziel müsse nun sein, schnell praxistaugliche und rechtssichere Regelungen zu erzielen, betonte das Ministerium in Mainz.